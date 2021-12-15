Hangi Burç Dereyi Görmeden Paçaları Sıvar? İşte Erkenden Harekete Geçen, Peşin Hükümlü O Burç...
Her burcun insanı etkisi altında olduğu gezegenin vermiş olduğu karakteristik özellikler ile donatılmış bulunuyor. Bu bağlamda peşin hükümlülük konusunda da etkisini gösteren burçlarla ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Her burcun insanı etkisi altında olduğu gezegenin vermiş olduğu karakteristik özellikler ile donatılmış bulunuyor. Bu bağlamda peşin hükümlülük konusunda da etkisini gösteren burçlar, bazı insanların dereyi görmeden paçaları sıvamasına neden oluyor. Erkenden harekete geçmeleri ile ünlenen o burçların insanları, çoğu zaman pişman olsa da iş işten çoktan geçmiş bulunuyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç dereyi görmeden paçaları sıvar? İşte erkenden harekete geçen, peşin hükümlü o burç...
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15 Ara 2021 - 19:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.