Her burcun insanı etkisi altında olduğu gezegenin vermiş olduğu karakteristik özellikler ile donatılmış bulunuyor. Bu bağlamda peşin hükümlülük konusunda da etkisini gösteren burçlar, bazı insanların dereyi görmeden paçaları sıvamasına neden oluyor. Erkenden harekete geçmeleri ile ünlenen o burçların insanları, çoğu zaman pişman olsa da iş işten çoktan geçmiş bulunuyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç dereyi görmeden paçaları sıvar? İşte erkenden harekete geçen, peşin hükümlü o burç...



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