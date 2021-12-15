Hangi Burç Bir Pire İçin Yorgan Yakar? İşte Hesapsız, Kitapsız Hep Zararda Olan O Burç...

Her burcun insanı aynı sakinlik ve sükûnet ile olayları karşılayamıyor. Bazı burcun insanları bu konuda kendilerinden beklenilenin aksine en ufak şeyde bile kıyametleri koparabiliyor. Adeta pire için yorgan yakabilecek olan o burcun insanlarını görenler ise, elinde olmadan hayrete düşüyor ve bize hak vermeden de geçemiyor! Peki, hangi burç bir pire için yorgan yakar? İşte ufak şeye kızıp büyük zarar gören o burç...



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