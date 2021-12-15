Hangi Burç Bir Pire İçin Yorgan Yakar? İşte Hesapsız, Kitapsız Hep Zararda Olan O Burç...
Her burcun insanı aynı sakinlik ve sükûnet ile olayları karşılayamıyor. Bazı burcun insanları bu konuda kendilerinden beklenilenin aksine en ufak şeyde bile kıyametleri koparabiliyor. Sizde pire için yorgan yakan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı sakinlik ve sükûnet ile olayları karşılayamıyor. Bazı burcun insanları bu konuda kendilerinden beklenilenin aksine en ufak şeyde bile kıyametleri koparabiliyor. Adeta pire için yorgan yakabilecek olan o burcun insanlarını görenler ise, elinde olmadan hayrete düşüyor ve bize hak vermeden de geçemiyor! Peki, hangi burç bir pire için yorgan yakar? İşte ufak şeye kızıp büyük zarar gören o burç...
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15 Ara 2021 - 19:45 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.