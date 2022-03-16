- 16 Mar 2022 - 18:10

Survivor Nagihan Karadere'nin Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nagihan Karadere’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu geçtiğimiz günlerde yarışmanın yapımcılığı ve hakemliğini üstlenen Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. TV8 ekranlarından önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Nagihan Karadere ile ilgili detaylar haberimizde...

Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu geçtiğimiz günlerde yarışmanın yapımcılığı ve hakemliğini üstlenen Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. TV8 ekranlarından önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Nagihan Karadere’nin yer alacağı kesinleşti. Bu gelişme üzerine Survivor tutkunları tarafından yakın markaja alınan Nagihan Karadere, memleketi ile herkesi şaşırttı. Peki, Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

16 Mar 2022 - 18:10 - Magazin

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