Masterchef’te Elenen İsmi Sergen Tarafından İfşalandı! Görenler Sevinçten Deliriyor, Artık Kavgalar Bitti! “Hoşça Kal Dilara” Acun Medya’yla İlişiği Kesildi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı Takım arasında inanılmaz bir mücadele yaşanmıştı. Kore yemeklerini en iyi yapan takım oyunu kazanırken; Kırmızı takım oyuncuları ise bir kez daha potaya gitmemek için mücadele vermişlerdi. Masterchef yarışmasının son bölümde ise son eleme adayı Araz olmuştu. Peki, neler oluyor?

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