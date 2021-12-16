Masterchef’te Elenen İsmi Sergen Tarafından İfşalandı! Görenler Sevinçten Deliriyor, Artık Kavgalar Bitti! “Hoşça Kal Dilara” Acun Medya’yla İlişiği Kesildi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ortaya çıktı! Masterchef yarışmacısı olan Sergen resmen ifşalandı! Görenler ise bu duruma çok sevindiklerini dile getirdiler. Artık kavgaların biteceğini dile getiren seyirci, “Hoşça kal Dilara” yorumlarında bulundu. Bunun yanında elenmesiyle birlikte Acun Medya’yla ilişkisinin de kesildiği ortaya çıktı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı Takım arasında inanılmaz bir mücadele yaşanmıştı. Kore yemeklerini en iyi yapan takım oyunu kazanırken; Kırmızı takım oyuncuları ise bir kez daha potaya gitmemek için mücadele vermişlerdi. Masterchef yarışmasının son bölümde ise son eleme adayı Araz olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.