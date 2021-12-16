Anasayfa/

Foto Galeri/

16 Ara 2021 - 16:41

Masterchef Hasan Antidepresan Mı Kullanıyor? Yer Yerinden Oynadı, Ortalık Karıştı! Stüdyoda Gerilim Hat Safhada! “Yazıklar Olsun”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in Antidepresan kullandığına yönelik şok bir iddia ortaya atıldı! Yeri yerinden oynatan bu durum ise ortalığı karıştırdı. Stüdyoda gerilim hat safhaya çıkarken; Masterchef Hasan sevenleri ise “Yazıklar olsun! Nasıl böyle bir şey olabilir” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?