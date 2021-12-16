- 16 Ara 2021 - 16:41 G: 16 Ara 2021 - 17:02

Masterchef Hasan Antidepresan Mı Kullanıyor? Yer Yerinden Oynadı, Ortalık Karıştı! Stüdyoda Gerilim Hat Safhada! “Yazıklar Olsun”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in Antidepresan kullandığına yönelik şok bir iddia ortaya atıldı! Yeri yerinden oynatan bu durum ise ortalığı karıştırdı. Stüdyoda gerilim hat safhaya çıkarken; Masterchef Hasan sevenleri ise “Yazıklar olsun! Nasıl böyle bir şey olabilir” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu ama dün akşam ekranlara gelen son bölümde Hasan Biltekin’in hamleleri gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Hasan Biltekin’in psikolojik tedavi aldığı ve Antidepresan kullandığı ortaya atılan iddialardan birisi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2021 - 16:41 Ankara- Yaşam

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