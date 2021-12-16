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16 Ara 2021 - 19:46

Survivor Evrim Keklik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor Türkiye yarışması bu sezon All Star yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alacağını duyurdu. Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunun açıklanmasının ardından ise, nefesler tutuldu. Sizde Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...