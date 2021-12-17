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17 Ara 2021 - 10:10

Masterchef Sergen Diskalifiye Mi Edildi? Hastalığı Her Şeyin Önüne Geçti, Twitter Ayağa Kalktı! Bu Hafta Eleme Falan Yok, Giden Kişi Belli!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen isimli başarılı yarışmacının diskalifiye edildiği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde hastalanarak acile götürülen Sergen Özen’in hastalığının çok ciddi bir konu olduğu gündeme düşerken; Sergen Özen sevenleri ise Twitter’ı ayağa kaldırdı. Peki, neler oluyor?