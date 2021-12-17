Masterchef Sergen Diskalifiye Mi Edildi? Hastalığı Her Şeyin Önüne Geçti, Twitter Ayağa Kalktı! Bu Hafta Eleme Falan Yok, Giden Kişi Belli!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen isimli başarılı yarışmacının diskalifiye edildiği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde hastalanarak acile götürülen Sergen Özen’in hastalığının çok ciddi bir konu olduğu gündeme düşerken; Sergen Özen sevenleri ise Twitter’ı ayağa kaldırdı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanı geçiyordu. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ise Sergen fenalık geçirmiş ve stüdyodan apar topar çıkarılmıştı. Danilo Şefi korkutan Sergen Özen, sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Peki, Masterchef Sergen’in hastalığı ne?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.