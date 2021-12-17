- 17 Ara 2021 - 10:10 G: 17 Ara 2021 - 10:18

Masterchef Sergen Diskalifiye Mi Edildi? Hastalığı Her Şeyin Önüne Geçti, Twitter Ayağa Kalktı! Bu Hafta Eleme Falan Yok, Giden Kişi Belli!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen isimli başarılı yarışmacının diskalifiye edildiği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde hastalanarak acile götürülen Sergen Özen’in hastalığının çok ciddi bir konu olduğu gündeme düşerken; Sergen Özen sevenleri ise Twitter’ı ayağa kaldırdı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanı geçiyordu. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ise Sergen fenalık geçirmiş ve stüdyodan apar topar çıkarılmıştı. Danilo Şefi korkutan Sergen Özen, sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Peki, Masterchef Sergen’in hastalığı ne?

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17 Ara 2021 - 10:10 Ankara- Yaşam

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