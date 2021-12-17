Hangi Burca Elini Verirsen Parmağını Eksik Alırsın? İşte Emanet Aldığı Eşyayı Geri Vermeyen O Burç...
Her burcun insanının karakteristik özellikleri, etkisi altında kaldığı gezegene göre şekilleniyor. Bu nedenle bazı burcun insanları emanetlere acayip saygı duyarken; bazı burcun insanları emanet aldığı eşyaları asla geri vermiyor. Sizde elinizi verseniz parmağınızı eksik alacak tavırda olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının karakteristik özellikleri, etkisi altında kaldığı gezegene göre şekilleniyor. Bu nedenle bazı burcun insanları emanetlere acayip saygı duyarken; bazı burcun insanları emanet aldığı eşyaları asla geri vermiyor. Adeta elini verenin kolunu kaptırdığı o burçlar, genellikle sorumsuzluğunun kurbanı oluyor. Bu nedenle sosyal ortamların en yutucu insanları olan o burcun insanları, her zaman aldıkları eşyanın üstüne yatıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burca elini verirsen parmağını eksik alırsın? İşte emanet aldığı eşyayı geri vermeyen o burç...
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17 Ara 2021 - 12:24 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.