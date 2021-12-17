- 17 Ara 2021 - 12:24 G: 17 Ara 2021 - 12:28

Hangi Burca Elini Verirsen Parmağını Eksik Alırsın? İşte Emanet Aldığı Eşyayı Geri Vermeyen O Burç...

Her burcun insanının karakteristik özellikleri, etkisi altında kaldığı gezegene göre şekilleniyor. Bu nedenle bazı burcun insanları emanetlere acayip saygı duyarken; bazı burcun insanları emanet aldığı eşyaları asla geri vermiyor. Sizde elinizi verseniz parmağınızı eksik alacak tavırda olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının karakteristik özellikleri, etkisi altında kaldığı gezegene göre şekilleniyor. Bu nedenle bazı burcun insanları emanetlere acayip saygı duyarken; bazı burcun insanları emanet aldığı eşyaları asla geri vermiyor. Adeta elini verenin kolunu kaptırdığı o burçlar, genellikle sorumsuzluğunun kurbanı oluyor. Bu nedenle sosyal ortamların en yutucu insanları olan o burcun insanları, her zaman aldıkları eşyanın üstüne yatıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burca elini verirsen parmağını eksik alırsın? İşte emanet aldığı eşyayı geri vermeyen o burç...


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17 Ara 2021 - 12:24 - Burç Haberleri

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