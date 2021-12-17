Her burcun insanının karakteristik özellikleri, etkisi altında kaldığı gezegene göre şekilleniyor. Bu nedenle bazı burcun insanları emanetlere acayip saygı duyarken; bazı burcun insanları emanet aldığı eşyaları asla geri vermiyor. Adeta elini verenin kolunu kaptırdığı o burçlar, genellikle sorumsuzluğunun kurbanı oluyor. Bu nedenle sosyal ortamların en yutucu insanları olan o burcun insanları, her zaman aldıkları eşyanın üstüne yatıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burca elini verirsen parmağını eksik alırsın? İşte emanet aldığı eşyayı geri vermeyen o burç...



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