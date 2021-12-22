Hande Erçel’den Fizik Şov! Minicik Braletiyle İncecik Belini Kanıtladı! Karın Kaslarıyla Resmen Şov Yaptı! Kerem Bürsin’le Ayrıldıktan Sonra…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kısa sürede adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu. Dizinin dünya ülkelerine satılmasının ardından Hande Erçel’de tüm dünyada duyulmaya başlayan bir isim olmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bürsin’le sevgili olduğun duyuran Hande Erçel, ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise mini büstiyeriyle nefesleri kesti. İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…

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