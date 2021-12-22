Hande Erçel’den Fizik Şov! Minicik Braletiyle İncecik Belini Kanıtladı! Karın Kaslarıyla Resmen Şov Yaptı! Kerem Bürsin’le Ayrıldıktan Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, incecik belini kanıtladı. Mini bir büstiyer giyen başarılı oyuncu alev alev yaktı ve Instagram’ı ayağa kaldırdı. 25 milyonu ayağa kaldıran başarılı isim Hande Erçel’in bu paylaşımına ise “Ne yaptın Hande sen” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kısa sürede adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu. Dizinin dünya ülkelerine satılmasının ardından Hande Erçel’de tüm dünyada duyulmaya başlayan bir isim olmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bürsin’le sevgili olduğun duyuran Hande Erçel, ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise mini büstiyeriyle nefesleri kesti. İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.