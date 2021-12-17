Masterchef Mehmet Şef Emekli Oluyor! Yarışmadan Ayrılacağı Açıklandı, Yerine Bomba Transfer Gerçekleşiyor! “Güle Güle Mehmet Şef”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Mehmet Şef iddialara göre ayrılıyor. Emekli kararını alan Mehmet Şef’in yerine ise öyle bir isimle anlaşıldı ki, ortalık karışacak! Birçok kişi iddiaların ardından; “Güle güle Mehmet Şef” yorumlarını yaptılar. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma Masterchef, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Dünya çapında izlenen Masterchef yarışmasının ilk sezonun ilk bölümünden beri yer alan Mehmet Şefin vedası ise Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarını salladı! Peki, Mehmet Şef yarışmadan gerçekten ayrılıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.