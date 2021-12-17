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17 Ara 2021 - 19:35

Masterchef Mehmet Şef Emekli Oluyor! Yarışmadan Ayrılacağı Açıklandı, Yerine Bomba Transfer Gerçekleşiyor! “Güle Güle Mehmet Şef”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Mehmet Şef iddialara göre ayrılıyor. Emekli kararını alan Mehmet Şef’in yerine ise öyle bir isimle anlaşıldı ki, ortalık karışacak! Birçok kişi iddiaların ardından; “Güle güle Mehmet Şef” yorumlarını yaptılar. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…