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17 Ara 2021 - 19:46

Survivor Gökhan Keser Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Gökhan Keser Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Survivor tarihinin en güçlü isimlerinden biri olan Gökhan Keser, elde ettiği ikinciliğin ardından parkurlara yeniden dönmek için kolları sıvadı. Survivor All Star 2022 yarışması ile parkurlara geri dönmeye hazırlanan Gökhan Keser ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...