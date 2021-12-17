- 17 Ara 2021 - 19:36

Esra Erol’a Rahmi Özkan Geliyor, Hülya Kuran Gidiyor! ATV Ekranlarında Büyük Değişim! Televizyon Dünyası İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’a iddialara göre Rahmi Özkan geliyor, bununla birlikte Rahmi Özkan’da gidiyor! ATV kanalında büyük bir skandal yaşanırken; televizyon dünyasında da ilk kez böyle bir şey yaşanacağı göründü! Peki, ATV ekranlarının iki kraliçesi; Esra Erol ve Müge Anlı arasında neler oluyor?

Programında ele aldıkları konularla gündemin konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol ve Müge Anlı, büyük şoku yaşattı. Yılardır Esra Erol’un yanında yer alarak konuklara yardımcı olan Avukat Hülya Kuran gündeme bomba gibi düştü. Ailece avukat olan Hülya Kuran’ın Esra Erol’dan ayrılacağı ve Esra Erol’un ise Müge Anlı’nın avukatı olan Rahmi Özkan’la çalışacağı iddia edildi. Peki, neler oluyor?

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17 Ara 2021 - 19:36 Ankara- Yaşam

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