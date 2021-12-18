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18 Ara 2021 - 21:45

Survivor Adem Kılıçcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Avatar Atakan İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu ise, herkesi bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan o kadroda yer alan Adem Kılıççı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...