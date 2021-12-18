Survivor Adem Kılıçcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Avatar Atakan İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu ise, herkesi bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan o kadroda yer alan Adem Kılıççı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdiden nefesleri tutturmayı başaran Survivor All Star yarışı için geri sayım başladı. MasterChef Türkiye 2021 yarışının hemen ardından TV8 ekranlarındaki yerini alması beklenen Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu ise, herkesi bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan o kadroda yer alan Adem Kılıççı’nın yaşı Survivor tutkunlarını bir hayli hayrete düşürdü! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kimdir? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
18 Ara 2021 - 21:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.