Survivor Adem Kılıçcı Kimdir, Bekar Mı? Adem Kılıçcı Sevgilisi Var Mı, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

All Star yarışına sayılı günler kala Survivor tutkunları, yarışın en iddiaları isimlerini tek tek yakın markaja almaya başladı. O isimlerden biri olan Adem Kılıççı, bir ikinciliğinin, bir de şampiyonluğunun ardından parkurlardaki yerini yeniden almak için hazırlıklara başladı. Merak ile beklenilen Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağı kesinleşen Adem Kılıççı, bakın kim çıktı! Peki, Survivor All Star 2022'nin kadrosuna katılan Adem Kılıçcı kimdir, bekar mı? Adem Kılıçcı sevgilisi var mı, boy kilosu kaç? İşte Adem Kılıçcı instagram hesabı…

Detaylar diğer sayfada!