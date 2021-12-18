Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Ara 2021 - 12:35

Masterchef Dilara Yürekleri Hoplattı! Bacak Şov Yaptı, Vücuduna Yapışan Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Sevgilisi Sergen Kıskançlıktan Çıldırabilir!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran; yürekleri hoplattı. Vücuduna yapışan minicik kıyafetleriye nefesleri kesen Dilara Başaran adeta bacak şov yaptı. Sevgilisi olduğu konuşulan Sergen’in ise kıskançlıktan çıldıracağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, Masterchef’in sarışını Dilara Başaran nasıl bir paylaşım yaptı? İşte merak edilen tüm detaylar…