- 18 Ara 2021 - 12:35 G: 18 Ara 2021 - 12:40

Masterchef Dilara Yürekleri Hoplattı! Bacak Şov Yaptı, Vücuduna Yapışan Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Sevgilisi Sergen Kıskançlıktan Çıldırabilir!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran; yürekleri hoplattı. Vücuduna yapışan minicik kıyafetleriye nefesleri kesen Dilara Başaran adeta bacak şov yaptı. Sevgilisi olduğu konuşulan Sergen’in ise kıskançlıktan çıldıracağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, Masterchef’in sarışını Dilara Başaran nasıl bir paylaşım yaptı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran ve cesur kıyafetleriyle gündeme sık sık düşen Dilara Başaran; kısa bir süre önce minileri giyerek bir paylaşımda bulundu. Masterchef yarışmasındaki duruşuyla ve azmiyle binlerce kişinin kalbinde şimdiden şampiyon olan Dilara Başaran; ağızları açık bıraktı! İşte Dilara Başaran’dan gelen o paylaşım…

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18 Ara 2021 - 12:35 Ankara- Yaşam

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Masterchef Dilara Yürekleri Hoplattı! Bacak Şov Yaptı, Vücuduna Yapışan Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Sevgilisi Sergen Kıskançlıktan Çıldırabilir! mask
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