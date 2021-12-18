Survivor Batuhan Karacakaya Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Aycan Yanaç İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağını doğrulayan Batuhan Karacakaya, yaşı ile herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile ilgili merak edilen detaylar nedir? İşte merak edilen detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışının heyecanlı bekleyişi sürerken, geçtiğimiz günlerde yarışmanın efsane olarak nitelendirilen kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan kadronun ardından gözler, Survivor Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya’ya çevrildi. Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağını doğrulayan Batuhan Karacakaya, yaşı ile herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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18 Ara 2021 - 21:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.