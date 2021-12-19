Yargı'nın Ceylin'i Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Resmen Bombalar Ardı Ardına Patladı! Her Şeyi Tek Tek İfşalayıp, Anlattı! İzleyiciler Şaşkına Döndü

Pınar Deniz; setten çıkıp direkt olarak ödül törenine geçiş yaptı. Son derece yorgun olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan Deniz; çok yoğun dram sahneleri çektiklerini söyledi. Yargı'nın Yargı dağıtmaya devam ettiğini söyleyen Pınar Deniz; en iyi kadın oyuncu seçilmesiyle birlikte gurur duyarken diziyle ilgili net açıklamalar altına imza attı!

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