- 19 Ara 2021 - 12:20 G: 19 Ara 2021 - 12:47

Yargı'nın Ceylin'i Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Resmen Bombalar Ardı Ardına Patladı! Her Şeyi Tek Tek İfşalayıp, Anlattı! İzleyiciler Şaşkına Döndü

Yargı Dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz; dün İşletme Mühendisliği Kulübü Sosyal Medya Ödülleri Ödül Töreni'nde objektifler karşısına çıkarak bir takım açıklamalar altına imza attı. Pınar Deniz; yaptığı açıklamalarla birlikte bombaları ardı ardına patlatırken, hemen hemen tüm soru işaretlerini cevaba çevirerek her şeyi tek tek ifşalamış oldu. Söz konusu röportajı izleyen seyirciler şaşkına döndüler.

Pınar Deniz; setten çıkıp direkt olarak ödül törenine geçiş yaptı. Son derece yorgun olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan Deniz; çok yoğun dram sahneleri çektiklerini söyledi. Yargı'nın Yargı dağıtmaya devam ettiğini söyleyen Pınar Deniz; en iyi kadın oyuncu seçilmesiyle birlikte gurur duyarken diziyle ilgili net açıklamalar altına imza attı! 

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19 Ara 2021 - 12:20 Ankara- Yaşam

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