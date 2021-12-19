Yargı'nın Ceylin'i Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Resmen Bombalar Ardı Ardına Patladı! Her Şeyi Tek Tek İfşalayıp, Anlattı! İzleyiciler Şaşkına Döndü
Yargı Dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz; dün İşletme Mühendisliği Kulübü Sosyal Medya Ödülleri Ödül Töreni'nde objektifler karşısına çıkarak bir takım açıklamalar altına imza attı. Pınar Deniz; yaptığı açıklamalarla birlikte bombaları ardı ardına patlatırken, hemen hemen tüm soru işaretlerini cevaba çevirerek her şeyi tek tek ifşalamış oldu. Söz konusu röportajı izleyen seyirciler şaşkına döndüler.
Pınar Deniz; setten çıkıp direkt olarak ödül törenine geçiş yaptı. Son derece yorgun olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan Deniz; çok yoğun dram sahneleri çektiklerini söyledi. Yargı'nın Yargı dağıtmaya devam ettiğini söyleyen Pınar Deniz; en iyi kadın oyuncu seçilmesiyle birlikte gurur duyarken diziyle ilgili net açıklamalar altına imza attı!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.