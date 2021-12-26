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26 Ara 2021 - 13:40

Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün...

Trendyol, efsane indirimini yaptı. Oldukça uygun fiyatlı ürünlere yer veren Trendyol; markette ve giyimde imkansız fiyatlar sunuyor. 10 TL ila 30 TL arasında çok sayıda kıyafet, 30 TL ila 500 TL (18 Litre) arasında çok sayıda yağ, 5 TL ila 20 TL arasında ise çok sayıda salça satıyor. Trendyol'dan söz konusu ürünleri oldukça uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Tüm linkler aşağıda yer almaktadır.