Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün...
Trendyol, efsane indirimini yaptı. Oldukça uygun fiyatlı ürünlere yer veren Trendyol; markette ve giyimde imkansız fiyatlar sunuyor. 10 TL ila 30 TL arasında çok sayıda kıyafet, 30 TL ila 500 TL (18 Litre) arasında çok sayıda yağ, 5 TL ila 20 TL arasında ise çok sayıda salça satıyor. Trendyol'dan söz konusu ürünleri oldukça uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Tüm linkler aşağıda yer almaktadır.
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Trendyol'dan efsane indirimler gelmeye devam ediyor. Özellikle enflasyonun zirve yaptığı şu dönemde oldukça uygun fiyatlarla satış yapmakta olan Trendyol, binlerce kişi tarafından takdir ediliyor. Yukarıdaki linklere tıklayarak istediğiniz ürünü sipariş verebilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.