Suna Yıldızoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanamadı Perran Kutman’la Arasındaki Fark Çok Konuşuldu
Ekranların usta isimlerinden biri olan Suna Yıldızoğlu, şimdilerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk performansı ile dillerden bir türlü düşmeyen Suna Yıldızoğlu, en son rol aldığı Çukur dizisi ile hafızalara da kazındı. Sizde Suna Yıldızoğlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Ekranların usta isimlerinden biri olan Suna Yıldızoğlu, şimdilerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk performansı ile dillerden bir türlü düşmeyen Suna Yıldızoğlu, en son rol aldığı Çukur dizisi ile hafızalara da kazındı. Bu rolünün üzerine yakın markaja alınan Suna Yıldızoğlu’nun yaşı ise, hayranlarını bir hayli şaşırttı! Peki, Suna Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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20 Ara 2021 - 19:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.