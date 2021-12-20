Nefise Karatay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Yusuf Day İle Yaşları Dikkat Çekti

Eski mankenlerden biri olan Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde bir olay ile magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Masaj salonunda başlayan günün karakolda bitmesi ile herkesi şaşkına çeviren Nefise Karatay, bu olay üzerine magazin takipçilerinin sıkı markajına girdi. Bu markajda magazin takipçilerini en çok şaşırtan detay ise, ünlü ismin yaşı oldu! Peki, Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nefise Karatay evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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