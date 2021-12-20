Nefise Karatay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Yusuf Day İle Yaşları Dikkat Çekti
Eski mankenlerden biri olan Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde bir olay ile magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Masaj salonunda başlayan günün karakolda bitmesi ile herkesi şaşkına çeviren Nefise Karatay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Eski mankenlerden biri olan Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde bir olay ile magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Masaj salonunda başlayan günün karakolda bitmesi ile herkesi şaşkına çeviren Nefise Karatay, bu olay üzerine magazin takipçilerinin sıkı markajına girdi. Bu markajda magazin takipçilerini en çok şaşırtan detay ise, ünlü ismin yaşı oldu! Peki, Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nefise Karatay evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Ara 2021 - 19:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.