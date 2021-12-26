- 26 Ara 2021 - 22:20

EDHO Pudra Hakkı'sı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile birlikte ünlenen Levent Özdilek, usta sanatçılarını konuşturmaya devam ediyor. En son rol aldığı Kırmızı Oda dizisi ile bir hayli sevilen Levent Özdilek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile birlikte ünlenen Levent Özdilek, usta sanatçılarını konuşturmaya devam ediyor. En son rol aldığı Kırmızı Oda dizisi ile bir hayli sevilen Levent Özdilek, şimdilerde popülaritesini daha artırmaya başlıyor. Öte yandan Levent Özdilek’i sıkı markajına alan hayranları, ünlü ismin yaşına hayret ediyor! Peki, EDHO yıldızı Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? EDHO yıldızı Levent Özdilek evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


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26 Ara 2021 - 22:20 - Magazin

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EDHO Pudra Hakkı'sı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti mask
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