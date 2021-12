Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Hikmet Tuğsuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Merak ile beklenilen Survivor All Star 2022 yarışının efsane kadrosu yarışmanın tutkunlarını bir hayli şoke etti. Şimdiden büyük bir heyecan ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda Hikmet Tuğsuz da yer aldı. Daha önce yer aldığı Survivor yarışı ile hafızalara kazanan ve parkurdaki başarısı ile herkesin desteğini toparlayan Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2022 yarışına katılacağını duyurduğundan beri, yarışmacının takipçileri tarafından mercek altına alındı! Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Hikmet Tuğsuz mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Hikmet Tuğsuz instagram hesabı...



Detaylar diğer sayfada!