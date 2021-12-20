Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Hikmet Tuğsuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Merak ile beklenilen Survivor All Star 2022 yarışının efsane kadrosu yarışmanın tutkunlarını bir hayli şoke etti. Şimdiden büyük bir heyecan ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer Hikmet Tuğsuz ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Merak ile beklenilen Survivor All Star 2022 yarışının efsane kadrosu yarışmanın tutkunlarını bir hayli şoke etti. Şimdiden büyük bir heyecan ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda Hikmet Tuğsuz da yer aldı. Daha önce yer aldığı Survivor yarışı ile hafızalara kazanan ve parkurdaki başarısı ile herkesin desteğini toparlayan Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2022 yarışına katılacağını duyurduğundan beri, yarışmacının takipçileri tarafından mercek altına alındı! Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Hikmet Tuğsuz mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Hikmet Tuğsuz instagram hesabı...
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20 Ara 2021 - 11:19 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.