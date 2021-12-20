- 20 Ara 2021 - 11:22 G: 20 Ara 2021 - 11:26

Survivor Ardahan Uzkanbaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berkan Karabulutile Yaşları Dikkat Çekti

Dört gözle beklenilen Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da geçtiğimiz günlerde seyirci ile paylaşıldı. O isimlerden biri olan ve parkurlarını unutulmazları arasına giren Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Survivor Türkiye isimli yarışma programının en sevilen formatı olan All Star, bu sene TV8 ekranlarındaki yerini alacağını duyurdu. Survivor Türkiye 2021 yarışmasının finalinin hemen ardından Acun Ilıcalı tarafından yarışmanın tutkunlarını verilen Survivor All Star 2022 yarışmasının müjdesi herkesi bir hayli heyecanlandırdı. Dört gözle beklenilen Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da geçtiğimiz günlerde seyirci ile paylaşıldı. O isimlerden biri olan ve parkurlarını unutulmazları arasına giren Sadık Ardahan Uzkanbaş’ın yaşı ise, herkesi şaşırtan bir detay oldu! Peki, Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

20 Ara 2021 - 11:22 - Survivor 2021

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