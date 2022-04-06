Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ardahan Uzkanbaş’ın Memleketi…
. Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan yaklaşık 6 aylık bir yarış için harekete geçen Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, bu sene All Star konsepti ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan yaklaşık 6 aylık bir yarış için harekete geçen Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş isimli yarışmacı ise, asıl memleketi ile Survivor tutkunlarını hayrete düşürmeyi başardı! Peki, Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 00:20 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.