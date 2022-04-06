Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ardahan Uzkanbaş’ın Memleketi…

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, bu sene All Star konsepti ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan yaklaşık 6 aylık bir yarış için harekete geçen Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş isimli yarışmacı ise, asıl memleketi ile Survivor tutkunlarını hayrete düşürmeyi başardı! Peki, Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!