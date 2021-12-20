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20 Ara 2021 - 11:25

Survivor Panorama Ekibi Komple Dağıldı, Acun Ilıcalı Herkesi Evine Yolladı! O İsimlerle Anlaşmayı Yaptı, O İsimler İşsiz Kaldı! Yeni İsimler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olarak ekranlara geleceği kısa bir süre önce açıklanmıştı. Survivor Panorama ekibinde bulunan birçok ismin All Star kadrosunda olması ise Panorama ekibinde kimlerin olacağını merak ettirmişti. Şimdi ise Survivor Panorama için karar çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…