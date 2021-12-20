Survivor Panorama Ekibi Komple Dağıldı, Acun Ilıcalı Herkesi Evine Yolladı! O İsimlerle Anlaşmayı Yaptı, O İsimler İşsiz Kaldı! Yeni İsimler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olarak ekranlara geleceği kısa bir süre önce açıklanmıştı. Survivor Panorama ekibinde bulunan birçok ismin All Star kadrosunda olması ise Panorama ekibinde kimlerin olacağını merak ettirmişti. Şimdi ise Survivor Panorama için karar çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada Survivor’da kısa bir süre önce kimlerin olacağı resmen açıklanmıştı. Survivor Panorama ekibinin ise All Star kadrosunun açıklanmasıyla birlikte komple dağıldığı resmen ortaya çıktı. Acun Ilıcalı herkesi eve gönderirken; o isimler ise işsiz kaldı! İşte Survivor Panorama programını sunacak olan yeni isimler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.