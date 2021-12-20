- 20 Ara 2021 - 11:25 G: 20 Ara 2021 - 11:38

Survivor Panorama Ekibi Komple Dağıldı, Acun Ilıcalı Herkesi Evine Yolladı! O İsimlerle Anlaşmayı Yaptı, O İsimler İşsiz Kaldı! Yeni İsimler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olarak ekranlara geleceği kısa bir süre önce açıklanmıştı. Survivor Panorama ekibinde bulunan birçok ismin All Star kadrosunda olması ise Panorama ekibinde kimlerin olacağını merak ettirmişti. Şimdi ise Survivor Panorama için karar çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada Survivor’da kısa bir süre önce kimlerin olacağı resmen açıklanmıştı. Survivor Panorama ekibinin ise All Star kadrosunun açıklanmasıyla birlikte komple dağıldığı resmen ortaya çıktı. Acun Ilıcalı herkesi eve gönderirken; o isimler ise işsiz kaldı! İşte Survivor Panorama programını sunacak olan yeni isimler…

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20 Ara 2021 - 11:25 Ankara- Yaşam

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