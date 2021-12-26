Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Ortalığı Darmaduman Etti! Büyük Fizik Şov... Vücuduna Yapışan Deri Kıyafetiyle O Şehri Yaktı! “Yenge Ne Yapıyorsun Yenge?”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Masterchef yarışmacılarından bir isi yarışmaya veda edecekti. Eren, Mert ve Araz üçlüsü elenmemek adına büyük bir savaş vermişti ama Hasan Biltekin’in en yakın arkadaşı olan Araz yarışmadan ayrılmıştı. Yarışmaya vedasıyla Hasan Biltekin’i çökerten Araz, gözyaşlarına neden olmuştu. Peki, Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya nasıl bir açıklamada bulundu? Tüm detaylar haberimizde!

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