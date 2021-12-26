Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Ortalığı Darmaduman Etti! Büyük Fizik Şov... Vücuduna Yapışan Deri Kıyafetiyle O Şehri Yaktı! “Yenge Ne Yapıyorsun Yenge?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, fiziğiyle şov yaptı! vücuduna yapışan deri bir kıyafet giyen Doktor Hülya, İstanbul’u cayır cayır yaktı. Birçok kişi bunun üzerine “Ne yapıyorsun yenge” yorumlarında bulunarak; Hasan Biltekin’in bu paylaşımına çok kızacağını dile getirdi. Peki, Masterchef Hasan’ın sevgilisi Doktor Hülya nasıl bir paylaşımda bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Masterchef yarışmacılarından bir isi yarışmaya veda edecekti. Eren, Mert ve Araz üçlüsü elenmemek adına büyük bir savaş vermişti ama Hasan Biltekin’in en yakın arkadaşı olan Araz yarışmadan ayrılmıştı. Yarışmaya vedasıyla Hasan Biltekin’i çökerten Araz, gözyaşlarına neden olmuştu. Peki, Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya nasıl bir açıklamada bulundu? Tüm detaylar haberimizde!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.