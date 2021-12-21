Somer Şef Masterchef Yarışmasıyla Sona Yaklaştı! Acun Medya Resmen Duyurdu, Yeni Projesi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Öyle Bir İş Verdi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri üyesi olarak bulunan Somer Şef’in yarışmayla olan ilişiği kesildi. Acun Medya resmen duyurdu, ortalık karıştı. Yeni projesi ortaya çıkan başarılı şefe Acun Ilıcalı bomba gibi bir iş teklifi geldi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ise Mavi takım kaptanı olmak için yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girmişti. En iyi pizzayı yapan isim ise Mavi takım kaptanı olacaktı. Eren, Burcu ve Dilara arasından en iyi pizzayı yapan kişi ise Dilara olmuştu. Burcu’yu karşısına alan Dilara, gündeme bomba gibi düşmüştü ama Somer Şefin ayrılacak olması ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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21 Ara 2021 - 18:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.