Sadakatsiz Dizisinin Derin'i İçine Hiçbir Şey Giymedi! Sırtı Dekoltesiyle Öyle Bir Büyüledi Ki, Nefesler Resmen Kesildi! “Volkan Her an Geri Dönebilir”

Başrollerinde Berkay Ateş, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimler bulunan Sadakatsiz dizisinde başrol olarak yer alan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla milyonları büyüledi. Kısa bir süre önce Altın kelebek Ödül Töreni’nde giymiş olduğu derin dekolteli beyaz elbisesiyle gündeme gelen Melis Sezen, siyahlar içerisinde iç çamaşırsız haliyle resmen büyüledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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