- 27 Ara 2021 - 00:10 G: 27 Ara 2021 - 00:12

İrem Helvacıoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyanlar İnanamadı İşte İrem Helvacıoğlu’un Memleketi…

Son dönemde Türk dizilerinin en çok aranan simalarından biri haline gelen İrem Helvacıoğlu, dizi severlerin odak noktası oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan oyunculardan İrem Helvacıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Son dönemde Türk dizilerinin en çok aranan simalarından biri haline gelen İrem Helvacıoğlu, dizi severlerin odak noktası oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan oyunculardan İrem Helvacıoğlu, başarılı oyunculuk kariyeri ve güzelliği ile dikkat çekiyor. 

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı. Yine 2021 yılında Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterin de rol almıştır.

Detaylar diğer sayfada!

27 Ara 2021 - 00:10 - Magazin

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