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21 Ara 2021 - 19:26

Kardeşlerim Dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Şeyma Korkmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinde Orhan karakteri büyük ilgi topluyor. Dizi severler internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda Kardeşlerim Orhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...