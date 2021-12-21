Kardeşlerim Dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Şeyma Korkmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinde Orhan karakteri büyük ilgi topluyor. Dizi severler internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda Kardeşlerim Orhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinde Orhan karakteri büyük ilgi topluyor. Dizi severler internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda Kardeşlerim Orhan kimdir? sorusunun yanıtını arıyor. Kardeşlerim isimli dizide Orhan karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Cüneyt Mete kaç yaşında? Cüneyt Mete’nin hayat hikayesi…
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21 Ara 2021 - 19:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.