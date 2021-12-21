Hangi Burç Her Olayda Kuyruğunu Kısar? İşte En Korkak O Burç…
Her burcun insanı aynı cesaret ve özgüven ile olaylara yaklaşamıyor. Bazı burcun insanları her olay karşısında adeta bir kaplan kesilirken; bazı burcun insanları her olay karşısında adeta kuyruğunu sıkıştırıp, ortamdan sıvışmaya çalışıyor. Sizde kuyruğunu kısıp ortalıktan kaybolan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı cesaret ve özgüven ile olaylara yaklaşamıyor. Bazı burcun insanları her olay karşısında adeta bir kaplan kesilirken; bazı burcun insanları her olay karşısında adeta kuyruğunu sıkıştırıp, ortamdan sıvışmaya çalışıyor. Elbette her burcun insanının tavrı yönetici olan gezegeninin etkisi altında kalarak, bu tavırları sergiliyor. Zodyak kuşağının en korkak insanları olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç her olayda kuyruğunu kısar? İşte en korkak o burç…
Detaylar diğer sayfada!
21 Ara 2021 - 22:45 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.