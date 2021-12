Her burcun insanı aynı cesaret ve özgüven ile olaylara yaklaşamıyor. Bazı burcun insanları her olay karşısında adeta bir kaplan kesilirken; bazı burcun insanları her olay karşısında adeta kuyruğunu sıkıştırıp, ortamdan sıvışmaya çalışıyor. Elbette her burcun insanının tavrı yönetici olan gezegeninin etkisi altında kalarak, bu tavırları sergiliyor. Zodyak kuşağının en korkak insanları olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç her olayda kuyruğunu kısar? İşte en korkak o burç…



