- 22 Ara 2021 - 11:27 G: 22 Ara 2021 - 11:37

Seren Serengil’den Duş Paylaşımı! Ameliyat Sonrası Ağızları Açık Bıraktı, Evinden Paylaştı! Görenlerin İçi Titriyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den duş paylaşımı geldi! Ameliyat sonrasında hem açıklamalarıyla hem de duş paylaşımıyla ağızları açık bırakan Seren Serengil, evinden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler delirdi! İşte Seren Serengil’den gelen o paylaşım…

Geçtiğimiz yıllarda aldığı kilolardan rahatsız olan Seren Serengil, mide ameliyatı geçirmişti fakat kilo vermesi bir türlü durdurulmamıştı. Dumping sendromuna yakalandığı anlaşılan Seren Serengil’in sağlık sorunları da arka arkaya gelmişti. Kısa bir süre önce ameliyat olan Seren Serengil, duş paylaşımıyla ağızları açık bıraktı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Ara 2021 - 11:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Geliyor! Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Final Olmasını İstedi! Nalan’ın Pabucunu Dama Atınca Ortalık Karıştı! Meğer… mask
Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Geliyor! Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Final Olmasını İstedi! Nalan’ın Pabucunu Dama Atınca Ortalık Karıştı! Meğer…
Masterchef Dilara Sevgilisi Sergen’i Aldattı Mı? Silip Attı; Üzerini Karaladı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Yorumlar Gırla Geliyor! “Yok Artık” mask
Masterchef Dilara Sevgilisi Sergen’i Aldattı Mı? Silip Attı; Üzerini Karaladı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Yorumlar Gırla Geliyor! “Yok Artık”
Alişan’ın Eşi Buse Varol İncecik Belini Tüm Hatlarıyla Gösterdi! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Leoparını Giydi, Çekiciliğini Kanıtladı! “İtfaiye Çağırın” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol İncecik Belini Tüm Hatlarıyla Gösterdi! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Leoparını Giydi, Çekiciliğini Kanıtladı! “İtfaiye Çağırın”
İrem Helvacıoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyanlar İnanamadı İşte İrem Helvacıoğlu’un Memleketi… mask
İrem Helvacıoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyanlar İnanamadı İşte İrem Helvacıoğlu’un Memleketi…
Cem Gelinoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyanlar İnanamadı İşte Aykut Enişte Oyuncusu Cem Gelinoğlu’un Memleketi… mask
Cem Gelinoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyanlar İnanamadı İşte Aykut Enişte Oyuncusu Cem Gelinoğlu’un Memleketi…
Survivor Yasin Obuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yasin Obuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Yasin Obuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yasin Obuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor Yasin Obuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Yasin Obuzın Memleketi… mask
Survivor Yasin Obuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Yasin Obuzın Memleketi…
Survivor Berkan Karabulut bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Rakibi Yasin Obuz ile yaşları dikkat çekti mask
Survivor Berkan Karabulut bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Rakibi Yasin Obuz ile yaşları dikkat çekti
Survivor Berkan Karabulut Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Berkan Karabulut Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte Instagram Hesabı mask
Survivor Berkan Karabulut Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Berkan Karabulut Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte Instagram Hesabı
Survivor Berkan Karabulut bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Berkan Karabulut’ın Memleketi… mask
Survivor Berkan Karabulut bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Berkan Karabulut’ın Memleketi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Geliyor! Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Final Olmasını İstedi! Nalan’ın Pabucunu Dama Atınca Ortalık Karıştı! Meğer… mask
Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Geliyor! Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Final Olmasını İstedi! Nalan’ın Pabucunu Dama Atınca Ortalık Karıştı! Meğer…
Masterchef Dilara Sevgilisi Sergen’i Aldattı Mı? Silip Attı; Üzerini Karaladı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Yorumlar Gırla Geliyor! “Yok Artık” mask
Masterchef Dilara Sevgilisi Sergen’i Aldattı Mı? Silip Attı; Üzerini Karaladı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Yorumlar Gırla Geliyor! “Yok Artık”
Alişan’ın Eşi Buse Varol İncecik Belini Tüm Hatlarıyla Gösterdi! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Leoparını Giydi, Çekiciliğini Kanıtladı! “İtfaiye Çağırın” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol İncecik Belini Tüm Hatlarıyla Gösterdi! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Leoparını Giydi, Çekiciliğini Kanıtladı! “İtfaiye Çağırın”
22 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Masterchef Pelin Gelinlik Bakmaya Başladı! Esra Erol’a Çıkan Sevgilisinden Sürpriz Evlenme Teklifi Geldi! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef Pelin Gelinlik Bakmaya Başladı! Esra Erol’a Çıkan Sevgilisinden Sürpriz Evlenme Teklifi Geldi! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status