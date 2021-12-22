Seren Serengil’den Duş Paylaşımı! Ameliyat Sonrası Ağızları Açık Bıraktı, Evinden Paylaştı! Görenlerin İçi Titriyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den duş paylaşımı geldi! Ameliyat sonrasında hem açıklamalarıyla hem de duş paylaşımıyla ağızları açık bırakan Seren Serengil, evinden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler delirdi! İşte Seren Serengil’den gelen o paylaşım…
Geçtiğimiz yıllarda aldığı kilolardan rahatsız olan Seren Serengil, mide ameliyatı geçirmişti fakat kilo vermesi bir türlü durdurulmamıştı. Dumping sendromuna yakalandığı anlaşılan Seren Serengil’in sağlık sorunları da arka arkaya gelmişti. Kısa bir süre önce ameliyat olan Seren Serengil, duş paylaşımıyla ağızları açık bıraktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.