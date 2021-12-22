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22 Ara 2021 - 11:27

Seren Serengil’den Duş Paylaşımı! Ameliyat Sonrası Ağızları Açık Bıraktı, Evinden Paylaştı! Görenlerin İçi Titriyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den duş paylaşımı geldi! Ameliyat sonrasında hem açıklamalarıyla hem de duş paylaşımıyla ağızları açık bırakan Seren Serengil, evinden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler delirdi! İşte Seren Serengil’den gelen o paylaşım…