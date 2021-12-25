- 25 Ara 2021 - 23:57 G: 25 Ara 2021 - 23:58

Survivor All Star Başlamadan Bir İsmin Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Kadrodan Çıkarılıyor! İlk Açıklama Yapıldı, Seyirci Çıldırdı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2022 yılında ekranlara gelecek olan yarışmasının All Star olacağı kısa bir süre önce açıklanmıştı. All Star’da olacağı bilinen bir ismin ise üzeri resmen çizildi. Acun Ilıcalı kararını verirken; kadrodan da çıkarıldığı konuşulmaya başlandı. İlk açıklama geldi ve seyirci adeta çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Survivor yarışmasında yer alacak olan birçok isim açıklanmıştı. Kadronun tamamını duyuran Acun Ilıcalı sadece yedeklerden yarışmaya katılan isimleri açıklamamıştı. Ana kadroda olan bir ismin ise kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2021 - 23:57 Ankara- Yaşam

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