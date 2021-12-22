Sevgiliye Beyaz Gül Alınır Mı? Anlamını Duyanlar Çok Şaşırıyor! Beyaz Gül Neyi Semboliz Ediyor?
Her sene arka arkaya aylarda kutlanan yılbaşı ve sevgililer günü yaklaşırken, sevgiliye alınacak olan hediyeler de merak konusu haline gelmeye başlıyor. Sizde sevgilinize beyaz gül almayı düşünüyorsanız ve anlamını bilmek istiyorsanız işte size detaylar...
Her sene arka arkaya aylarda kutlanan yılbaşı ve sevgililer günü yaklaşırken, sevgiliye alınacak olan hediyeler de merak konusu haline gelmeye başlıyor. Her zaman işe yarayan ve sevgiliye kendisini iyi hissettiren güllere yönelen kişiler ise, hangi renk gülün ne manaya geldiğini merak ediyor. Öte yandan o güllerden biri olan beyaz gülün anlamını duyanlar, çok şaşırıyor! Peki, sevgiliye beyaz gül alınır mı? Beyaz gül neyi sembolize ediyor? İşte, beyaz gülün anlamı…
22 Ara 2021 - 12:48 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.