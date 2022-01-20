Survivor Berna Keklikler Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Berna Keklikler Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor tutkunları, kadroda yer alan yarışmacıları hemen mercek altına aldı. O isimlerden biri olan Berna Keklikler ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar ise haberimizde...
Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan Survivor All Star 2022 yarışması için Survivor tutkunlarını nefeslerini tutmaya başladı. Yarışmanın efsane kadrosu karşısında gözleri yaşaran Survivor tutkunları, kadroda yer alan yarışmacıları hemen mercek altına aldı. O isimlerden biri olan Berna Keklikler ise, ikinci kez parkurdaki yerini almak için hazırlıklarında başladı! Peki, Survivor Berna Keklikler kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Berna Keklikler mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Berna Keklikler instagram hesabı…
Detaylar diğer sayfada!
20 Oca 2022 - 23:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.