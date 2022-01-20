Survivor Berna Keklikler Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Berna Keklikler Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan Survivor All Star 2022 yarışması için Survivor tutkunlarını nefeslerini tutmaya başladı. Yarışmanın efsane kadrosu karşısında gözleri yaşaran Survivor tutkunları, kadroda yer alan yarışmacıları hemen mercek altına aldı. O isimlerden biri olan Berna Keklikler ise, ikinci kez parkurdaki yerini almak için hazırlıklarında başladı! Peki, Survivor Berna Keklikler kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Berna Keklikler mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Berna Keklikler instagram hesabı…



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