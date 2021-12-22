Hangi Burç Her Zaman Çok Sevip Sürekli Kazık Yer? İşte Kalbi En Dayanıklı O Burçlar…
Her burcun insanının kişilik özellikler, çevresindeki insanlar ile olan ilişkisini doğrudan belirliyor. Bazı burçlar var ki, kalplerine bir türlü söz geçiremiyor. Çok seven ve karşısındakine verdiği değer nedeniyle sürekli kalbi kırılan o burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının kişilik özellikler, çevresindeki insanlar ile olan ilişkisini doğrudan belirliyor. Bazı burçlar var ki, kalplerine bir türlü söz geçiremiyor. Çok seven ve karşısındakine verdiği değer nedeniyle sürekli kalbi kırılan o burcun insanları, her zaman ama her zaman sevdiklerinden sürekli olarak kazık yiyor. Ancak bu kazıklar bile o burçlarının insanlarının kalbini bir türlü kıramıyor! Peki, hangi burç her zaman çok sevip sürekli kazık yer? İşte kalbi en dayanıklı o burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
22 Ara 2021 - 18:10 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.