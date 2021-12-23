Hangi Burç Bir Kere Sever, Bir Kerede Siler? İşte Kimseye Eyvallah Etmeyen O Burç…
Söz konusu ilişkiler olduğunda burçlar, tahmin edilenden çok daha fazla etkili oluyor. Her şeyden önce her burcun insanının sevme alışkanlıkları birbirlerinden farklı bir biçimde şekilleniyor. Bu nedenle her burcun insanının da aşık olduğundaki tavrı birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Sizde bir kere sevip, bir kerede silen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Söz konusu ilişkiler olduğunda burçlar, tahmin edilenden çok daha fazla etkili oluyor. Her şeyden önce her burcun insanının sevme alışkanlıkları birbirlerinden farklı bir biçimde şekilleniyor. Bu nedenle her burcun insanının da aşık olduğundaki tavrı birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Öyle ki, o burcun insanları sevdi mi tam, sildi mi de tam silen insanlar olarak dünyaya geliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının kimselere eyvallah etmeyen o burcunu görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç bir kere sever, bir kerede siler? İşte kimseye eyvallah etmeyen o burç…
Detaylar diğer sayfada!
23 Ara 2021 - 03:10 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.