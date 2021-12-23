Söz konusu ilişkiler olduğunda burçlar, tahmin edilenden çok daha fazla etkili oluyor. Her şeyden önce her burcun insanının sevme alışkanlıkları birbirlerinden farklı bir biçimde şekilleniyor. Bu nedenle her burcun insanının da aşık olduğundaki tavrı birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Öyle ki, o burcun insanları sevdi mi tam, sildi mi de tam silen insanlar olarak dünyaya geliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının kimselere eyvallah etmeyen o burcunu görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç bir kere sever, bir kerede siler? İşte kimseye eyvallah etmeyen o burç…



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