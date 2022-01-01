Mustafa Keser'in Kaç Yaşında Olduğu Merak Uyandırdı: Duyan İnanmadı… Bülent Ersoy İle Yaşları Dikkat Çekti
Müzik dünyasının Divası olarak tanınan Bülent Ersoy ile mahkemelik olduğundan beri gündemlerden düşmeyen Mustafa Keser, Bülent Ersoy’a karşı ilk hamlesini gerçekleştirdi. Bu hamle ile bir kez daha gündemlere gelen Mustafa Keser ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Müzik dünyasının Divası olarak tanınan Bülent Ersoy ile mahkemelik olduğundan beri gündemlerden düşmeyen Mustafa Keser, Bülent Ersoy’a karşı ilk hamlesini gerçekleştirdi. Bu hamle ile bir kez daha gündemlere gelen Mustafa Keser, müzikseverler tarafından mercek altına alındı. Bu takipte ünlü sanatçının özel yaşamına dair detaylara ulaşan müzikseverler, Mustafa Keser’in en çok yaşına şaşırdı! Peki, Mustafa Keser kaç yaşında? Mustafa Keser kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Oca 2022 - 13:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.