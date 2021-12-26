KKTC Asgari Ücret Ne Kadar 2022? KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları Ne Kadar 2022
Türkiye’de asgari ücretli ile çalışan vatandaşlara gelen zammın ardından gözler, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çevrildi. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı asgari ücretini belirleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili son detaylar haberimizde...
Türkiye’de asgari ücretli ile çalışan vatandaşlara gelen zammın ardından gözler, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çevrildi. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı asgari ücretini belirleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni yılda asgari ücret ile çalışan kişilere ne kadar ödeyeceğinin bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verilen asgari ücreti duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, KKTC asgari ücret ne kadar 2022? İşte, KKTC’de ekmek, et, yakıt, ev ve araba fiyatları…
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26 Ara 2021 - 22:15 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.