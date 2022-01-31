- 31 Oca 2022 - 01:22

Survivor Sude Burcu'nun Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Sude Burcu’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da bir hayli ses getirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağı öğrenilen Sude Burcu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Nefesleri tutturan ve bir süredir Survivor tutkunlarının gözünü kulağını çevirdiği Survivor All Star 2022 yarışması için geri sayım başladı. Şubat ayından itibaren TV8 ekranlarından yayınlanması beklenen Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da bir hayli ses getirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağı öğrenilen Sude Burcu ise, çoktan yarışmanın tutkunları tarafından yakın markaja alındı. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sude Burcu’nun asıl memleketi yarışmacının destekçilerini bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Sude Burcu aslen nereli? Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında?


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31 Oca 2022 - 01:22 - Magazin

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Survivor Sude Burcu'nun Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Sude Burcu’ın Memleketi… mask
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