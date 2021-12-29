Aziz Dizisinde Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Bu Yanlış Final Getirir?
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisi, final kararı almadan seyirciler tarafından resmen yayından kaldırıldı! O sahneler karşısında sinir krizi geçiren seyirci, adeta köpürdü. “İğrençsiniz! Aile ile izlenmez” yorumlarını yaptılar. Başladığı gibi biten dizi dengeleri resmen değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar ve Eren Hacısalihoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Aziz dizisi Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümüyle milyonları ekran başına davet etmişti.
Simay Barlas’ın hayat verdiği Efnan karakterinin değişimi ise diziye damgasını vurmuştu. Şimdi ise dizi tek gecede binlerce şikayet aldı ve ekranlardan bitirilmesi istendi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.