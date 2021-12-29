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29 Ara 2021 - 12:02

Aziz Dizisinde Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Bu Yanlış Final Getirir?

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisi, final kararı almadan seyirciler tarafından resmen yayından kaldırıldı! O sahneler karşısında sinir krizi geçiren seyirci, adeta köpürdü. “İğrençsiniz! Aile ile izlenmez” yorumlarını yaptılar. Başladığı gibi biten dizi dengeleri resmen değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…