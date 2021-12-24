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24 Ara 2021 - 09:30

Masterchef Mehmet Şef Sergen’i Haşladı! Yerden Yere Vurdu, Hatasını Affetmedi! Canlı Yayında Stüdyoyu İnletti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef, Sergen’i resmen haşladı! Yerden yere vuran Mehmet Şef, Sergen’in o hatasını görmezden gelmedi ve canlı yayında stüdyoyu resmen inletti. Ağızları açık bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Masterchef Sergen ne yaptı da Mehmet Şef çok sert çıktı?