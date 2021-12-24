Masterchef Mehmet Şef Sergen’i Haşladı! Yerden Yere Vurdu, Hatasını Affetmedi! Canlı Yayında Stüdyoyu İnletti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef, Sergen’i resmen haşladı! Yerden yere vuran Mehmet Şef, Sergen’in o hatasını görmezden gelmedi ve canlı yayında stüdyoyu resmen inletti. Ağızları açık bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Masterchef Sergen ne yaptı da Mehmet Şef çok sert çıktı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar deniz mahsullerinden istedikleri yemekleri yapacaklardı. Skandal bir hata yapan takımlardan Kırmızı takım ise tabağın içerisinde kasnak bırakmıştı. Yeni bölüm fragmanı da bölüm sonunda yayınlandı. Peki, Sergen nasıl bir tepki aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.