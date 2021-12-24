Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip olan İngiltere’de asgari ücretli çalışana ne kadar ücret ödeneceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücretlinin geçim skalasını oluşturan temel gıda ürünleri de Türkiye ile İngiltere arasında epey bir farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar ise, iki ülke arasında yaşam pahalılığının kıyaslanmasına yarıyor. Peki, İngiltere asgari ücret 2022 ne kadar? İngiltere'de ekmek ne kadar 2022? İngiltere mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, detaylar…



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