- 24 Ara 2021 - 18:37

Pasaport Harcı 2022 Ne Kadar? 5 Yıllık Pasaport Harcı Ne Kadar 2021? 6 Aylık, 1 Yıllık, 3 Yıllık Pasaport Harcı Kaç TL?

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte ehliyet ve pasaport gibi belgelerin harcına ödenecek olan miktarın değişip, değişmeyeceği merak ediliyor. Her sene belirli oranda zamlanan pasaport harcının 2022 yılında da alacağı zam belli olmuş bulunuyor. Sizde Pasaport Harçları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte ehliyet ve pasaport gibi belgelerin harcına ödenecek olan miktarın değişip, değişmeyeceği merak ediliyor. Her sene belirli oranda zamlanan pasaport harcının 2022 yılında da alacağı zam belli olmuş bulunuyor. Bu zam ile birlikte yurt dışına çıkış için gerekli olan pasaportu çıkarmak için ne kadar ödemesi gerektiğini merak eden vatandaşlar, pasaport harçlarının güncel fiyatlarını acıkılıyor. Peki, pasaport harcı 2022 ne kadar? 5 yıllık pasaport harcı ne kadar 2021? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı kaç TL? İşte, detaylar…


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24 Ara 2021 - 18:37 - Ekonomi

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