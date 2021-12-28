Memur Ek Zam Bugün Belli Olur Mu? 2022 Memur Zammı Bugün Açıklanır Mı? 2022'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde belirlenen asgari ücretli çalışanlarının zamlarının ardından gözler memurların alacağı zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in gerçekleştireceği toplantı, memur zamlarının bugün belli olup, olamayacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki, memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı? Memurlar 2022'de toplam yüzde kaç zam alacak? Memur ek zam ne kadar olacak? İşte, detaylar…

2022'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarının en düşük 3 bin ila 3 bin 500 arasında olması bekleniyor. Toplamda en düşük emekli aylığına yapılacak zam bu durumda bin 427 lira olacak.

Var olan durumda asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasında bin 200 liralık bir fark bulunuyor. Eğer emekli aylığına seyyannen zam yapılmazsa bu fark iyice artacak.



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