Memur Ek Zam Bugün Belli Olur Mu? 2022 Memur Zammı Bugün Açıklanır Mı? 2022'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur zamlarının bugün belli olup, olamayacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki, memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı? Sizde Memur zamlarını ve detaylarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Geçtiğimiz günlerde belirlenen asgari ücretli çalışanlarının zamlarının ardından gözler memurların alacağı zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in gerçekleştireceği toplantı, memur zamlarının bugün belli olup, olamayacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki, memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı? Memurlar 2022'de toplam yüzde kaç zam alacak? Memur ek zam ne kadar olacak? İşte, detaylar…
2022'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarının en düşük 3 bin ila 3 bin 500 arasında olması bekleniyor. Toplamda en düşük emekli aylığına yapılacak zam bu durumda bin 427 lira olacak.
Var olan durumda asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasında bin 200 liralık bir fark bulunuyor. Eğer emekli aylığına seyyannen zam yapılmazsa bu fark iyice artacak.
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28 Ara 2021 - 13:37 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.