- 24 Ara 2021 - 13:14 G: 24 Ara 2021 - 13:21

Masterchef Pelin Alev Alev Yaktı! Danilo Zanna’yla Sevgili Olduğu Konuşuluyordu, Bambaşka Birisine Dönüştü! “Hiç Giyinmeseydin” Gören Tanıyamıyor…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin durdurulmak nedir bilmiyor. Masterchef yarışmasından sonra bambaşka birisine dönüşen Pelin Zaman’ın dekolteli kıyafetleri ise nefesleri kesti. Gündeme bomba gibi düşen başarılı şef adayının giymiş olduğu siyah kıyafetler ise “Hiç giyinmeseydin” yorumlarına neden oldu. Görenlerin tanıyamadığı Pelin Zaman, geçtiğimiz günlerde ise Danilo Şefle hakkında çıkan iddialara noktayı koymuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Burcu eleme adayı olmuştu. Yarışmadan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Pelin Zaman ise nefesleri kesen bir kıyafet giyerek göğüs dekoltesini konuşturdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Ara 2021 - 13:14 Ankara- Yaşam

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