Değişen döviz kurları, ikinci el araba piyasasını da hareketlendirdi. Önce hızlı bir sıçrayış, ardından da hızlı bir düşüş yaşayan doların ikinci el arabası piyasasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu. Şimdilerde araç almak isteyen vatandaşlar da önümüzdeki günlerde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak etmeye başladı. Peki, Araç fiyatları düştü mü? Araba fiyatları ucuzlar mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi? İşte, detaylar…