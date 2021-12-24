Araç Fiyatları Düştü Mü? Araba Fiyatları Ucuzlar Mı? İkinci El Araba Fiyatları Düşer Mi?
Değişen döviz kurları, ikinci el araba piyasasını da hareketlendirdi. Önce hızlı bir sıçrayış, ardından da hızlı bir düşüş yaşayan doların ikinci el arabası piyasasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu. İşte Döviz kuruna bağlı olarak fiyatlarla ilgili son gelişme...
Değişen döviz kurları, ikinci el araba piyasasını da hareketlendirdi. Önce hızlı bir sıçrayış, ardından da hızlı bir düşüş yaşayan doların ikinci el arabası piyasasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu. Şimdilerde araç almak isteyen vatandaşlar da önümüzdeki günlerde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak etmeye başladı. Peki, Araç fiyatları düştü mü? Araba fiyatları ucuzlar mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi? İşte, detaylar…
24 Ara 2021 - 13:23 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.