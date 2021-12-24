Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Milyonlar Göbek Attı, Davul Zurna Tuttu! “Sadece Ailesi Elendiğine Üzülecek!” O İsim…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim, Cuma gününden ifşa edildi. Milyonlara göbek attıran bu detay ise birçok kişi tarafından; “Davul zurna tutacağım! Sadece ailesi üzülecek” yorumlarına neden oldu. Peki, Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilen isim kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Burcu takım kaptanı olarak eleme potasına giderken; Sergen ise dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu. Hasan, Mert ve Burcu’dan oluşan eleme potası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, yarışmadan elenen isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.