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24 Ara 2021 - 14:57

Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Milyonlar Göbek Attı, Davul Zurna Tuttu! “Sadece Ailesi Elendiğine Üzülecek!” O İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim, Cuma gününden ifşa edildi. Milyonlara göbek attıran bu detay ise birçok kişi tarafından; “Davul zurna tutacağım! Sadece ailesi üzülecek” yorumlarına neden oldu. Peki, Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilen isim kim oldu?