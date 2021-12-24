- 24 Ara 2021 - 14:57 G: 24 Ara 2021 - 15:02

Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Milyonlar Göbek Attı, Davul Zurna Tuttu! “Sadece Ailesi Elendiğine Üzülecek!” O İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim, Cuma gününden ifşa edildi. Milyonlara göbek attıran bu detay ise birçok kişi tarafından; “Davul zurna tutacağım! Sadece ailesi üzülecek” yorumlarına neden oldu. Peki, Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilen isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Burcu takım kaptanı olarak eleme potasına giderken; Sergen ise dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu. Hasan, Mert ve Burcu’dan oluşan eleme potası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, yarışmadan elenen isim kim oldu?

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24 Ara 2021 - 14:57 Ankara- Yaşam

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