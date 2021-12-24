Kardeşlerim Dizisinin Final Yapacağı Konuşuluyordu Karar Verildi! ATV Yayın Akışından Kaldırdı! Yayınlanmayacağı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in yakın zamanda final yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise ATV Kardeşlerim dizisini yayından kaldırdı ve yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü geçtiğimiz Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Kadir ve Melisa’nın diziden ayrılmasının ardından ipler tamamen kopmuştu. Dizinin final yolunda ilerlediği konuşulmaya başlarken; ATV ise kararını verdi ve diziyi yayın akışından çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.