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24 Ara 2021 - 15:27

Kardeşlerim Dizisinin Final Yapacağı Konuşuluyordu Karar Verildi! ATV Yayın Akışından Kaldırdı! Yayınlanmayacağı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in yakın zamanda final yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise ATV Kardeşlerim dizisini yayından kaldırdı ve yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…