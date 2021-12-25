- 25 Ara 2021 - 18:13

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 25 Aralık 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 25 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmeye devam eden su altyapısında bakım ve onarım çalışmaları, hafta sonunda da sürdürülüyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 25 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 25 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

25 Ara 2021 - 18:13 - Yaşam

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